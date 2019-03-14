《全境封锁2》冲锋枪怎么用 冲锋枪使用方法介绍

2019-03-14 16:37:58 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

《全境封锁2》中冲锋枪是十分强力的武器，要是使用得当那就非常好了，今天91小编给大家带来了冲锋枪使用方法介绍，希望能够帮助到大家。

冲锋枪使用心得

作为唯一一种自带暴击的武器，长弹夹居然减暴击几率，拿10发子弹换10%的暴击减少(相信大家都知道怎么选)。

因为弹夹的限制，导致在实战中SMG的效率明显不如隔壁AR，BR还有轻机枪，所以在练级的过程中很疲软。

在没有合适的装备BD的情况下不建议大家拿SMG去打怪。

好一些的微冲模板有汤米(就是汤普森50发的版本)，RushB和MP5。

不好的有乌兹，Vector还有MP7(别问为什么，弹夹是硬伤)。