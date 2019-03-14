《全境封锁2》轻机枪怎么用 轻机枪使用方法介绍

2019-03-14 16:37:03 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

《全境封锁2》中轻机枪是威力十分强劲的武器，超大的弹容量能够造成持续的输出，游戏中的轻机枪并不多，哪一把比较好用呢，今天91小编给大家带来了轻机枪使用方法介绍，希望能够帮助到大家。

轻机枪使用心得

机枪的单发伤害高，弹夹大，适合副本和推图使用。

好用的类型有M60和M249，MG5虽然射速快，但是只有五十发而且因为机枪攻击模式的问题，会导致DPS的效率明显偏低。

然后还有RPK，这把枪我很喜欢。但是很难上手，建议新手不要去用(RPK是唯一一把不是弹链供弹的机枪)。