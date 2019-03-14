逆战新陷阱量子防御塔怎么样？属性效果是什么？

2019-03-14 16:34:44 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

逆战三月更新了不少内容，新陷阱就有三种，实战效果如何呢，91单机小编给大家带来逆战新陷阱量子防御塔，以下是具体内容。

新陷阱：

量子防御塔

量子防御塔：

发出护盾抵抗飞行怪物的伤害，更能远程维修覆盖范围内的陷阱。

量子防御塔作用：

量子防御塔是一个防御道具，能够非常好的保护已方的其他陷阱与怪物的进攻。

是保证你通关的必备神器。

小编点评：

量子防御塔这个陷阱非常的不错，是通关新塔防地图的必备神器，但是升级的钱非常多，需谨慎。

希望能给大家带来帮助。