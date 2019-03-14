《鬼泣5》但丁武器怎么得 《鬼泣5》但丁武器怎么得获取方法介绍

2019-03-14 16:34:33 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

鬼泣5游戏中主角有很多武器是隐藏起来的，需要玩家们在游戏中寻找获得，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了鬼泣5但丁武器怎么得获取方法介绍，希望能够帮助到大家。

鬼泣5但丁武器Kalina Ann获得方法

在任务11中，毁掉血凝块之后会触发一段过场动画，回到你来时的那条走廊。

在你摧毁第一个血凝块的位置，跳下去，然后摧毁剩余的血凝块。

全部摧毁后，你会开启两条通道，一条通往蓝魔魂石碎片(如下图中蓝色箭头所示方向)，一条通往但丁的隐藏武器(如下图中绿色箭头所示方向)。

跟随绿色箭头指引的通道往前走可以找到但丁的隐藏武器【Kalina Ann】，之后在任务18触发过场动画可以自动解锁【Kalina Ann II】，之后与【Kalina Ann】组合可以得到但丁的武器【Double Kalina Ann】，并解锁武器专属技能。