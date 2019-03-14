京东白条激活失踪怎么回事 京东白条激活失踪的原因介绍

2019-03-14 16:33:31 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

白条是京东推出的先消费，后付款的全新支付方式，可以免费享受账期内延后付款或者最长24期的分期付款方式，另外急需一笔资金应急的小伙伴也可以尝试开通，可是部分用户在激活时提示无法提供该服务，这是怎么回事呢?下面就跟小编来看看吧。

失败原因：

1、在京东无消费记录

京东还未有消费记录的新注册用户是没有激活白条的条件的，这个问题解决办法也很简单，只需要购买几单需要的商品，再进行激活就可以了。

2、个人信息不完整

目前京东白条服务已向所有京东会员开放申请，年龄在18-55周岁之间的中国大陆居民，只需要绑定银行卡，完成实名认证即可激活成功。另外白条的额度与个人信息完整度息息相关，如果额度不够用的更是需要完善个人信息。

点击阅读：京东白条额度不够怎么办

3、当月激活次数太多

京东白条每月会评估一次，基本来说没有特别的把握不建议在当月多次申请激活白条，一月尝试激活两次最佳，不要过多操作，容易影响最后的激活结果。

4、有恶意退货记录

退货是网上购物中经常会遇到的情况，京东自然是有提供完整的退货流程的，但是如何评定你是否恶意退货是有严格规范的，只要你不是通过蓄意退货破环商品、谋取利益等行为，基本是不会随意评判为恶意退货的。

5、个人资产不过关

这是相对比较隐蔽的一项指数，怎样算是个人资产不足?本身就是比较难判断的，只要多在京东上购物或者购买京东金融的理财产品，基本不会出现这个问题。

提高通过率：

(1)实名认证环节尽可能使用信用卡进行认证，这有助于京东对于你的个人资产的判断，同时浏览你过往信用卡上的信用记录;

(2)购买京东金融的理财产品，比如京东小金库、票据理财等，这是相对比较高效的方式，比较常用的就是存小金库开白条，需要注意的是买理财(存小金库)方式开通的白条，暂不支持通过领取提额包的方式提升额度。

京东白条激活失败的原因及解决方法小编已为你悉数奉上，有需要的用户完全可以根据自己的具体原因进行分析并解决，在下月申请激活白条。