《全境封锁2》狙击枪怎么用 狙击枪使用方法介绍

2019-03-14 16:32:57 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

《全境封锁2》中的精确步枪也就是狙击枪，伤害高，能在远距离造成很客观的输出，当然容错率也很低，今天91小编给大家带来了狙击枪使用方法介绍，希望能够帮助到大家。

狙击枪使用心得

精确步枪都大同小异，武器模板基本都差不多。不建议新手使用，因为全境里面的人都是奥运百米冲刺冠军，你很容易就会miss。

需要注意的一点是精确步枪分弹夹上单和一发一发推弹两种上弹模式，如果一定打狙的朋友们还是用弹夹上弹更好(单发推弹会极大影响战斗节奏)。

弹夹狙有：SVD，定制M44，纤维M700，SR1和SRS。