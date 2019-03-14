全境封锁2白金奖杯怎么获得？各类成就奖杯获得教学

2019-03-14 11:41:19 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

白金奖杯成就是全境封锁2游戏中不少玩家都很喜欢的，那么白金奖杯成就该怎么解锁？怎么获得呢？不少小伙伴都很好奇，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

全境封锁2白金奖杯攻略大全

剧情类奖杯

全面启动：完成教学关卡。

站稳脚跟：完成教学关前往曼哈顿“行动基地”。

工程大师：完成主线任务“地下铁停尸间”。

救命博士：完成主线任务“麦迪逊战丨地医院”。

执法警监：完成主线任务“林肯隧道检查点”。

爆发点：完成主线任务“百老汇商场”。

热得受不了：完成主线任务“汽油弹制造厂”。

罪与罚：完成主线任务“莱辛顿活动中心”。

有点才敢大声：完成主线任务“沃伦盖特发电厂”。

耳听八方：完成主线任务“屋顶通讯中继天线”。

真正的幸存者：完成主线任务“大会厅”。

有得必有失：完成主线任务“俄国大使馆”。

非做不可：完成主线任务“中央车站”。

落幕：所有主线任务完成之后，在切尔西地区有一个一直收集不到的ECOH完成任务铁门会打开，读取后跳杯。

组队类奖杯

三五成群：加入或建立一个队伍，匹配或自己组建一个队伍。

全都交给我：在队伍中治疗或增益友军100次，组队中使用“医疗”栏技能100次。

医护兵!：在多人合作中复活队友20次，在任何情境中看到倒下的队友过去复活即可，医疗盒复活自己也算。

建立人脉：组队完成20个任务，组队完成20场主线任务，好友野人都包含在内。

团结就是力量：在30级时组队在没有人倒下或死亡的情况下完成多人合作任务 存在奖杯BUG的奖杯之一，有人反映在完成任务后有死亡的情况下依然跳杯，也有的表示在全无伤亡的情况下没有解开，不排除和网络延迟有关，笔者大概打了小10遍任务才跳的奖杯。

坚强斗士：用挑战模式完成一个任务，应该是本作最难的一个奖杯，目前可以挑战的关卡：“林肯隧道检查点”“俄国大使馆”“莱辛顿活动中心”“沃伦盖特发电厂”，初次建议攻略的是“林肯隧道检查点”，由于敌人都是32级菁英，所以单刷基本就是不可能…所以还是约上好友稳扎稳打的推进。

毫无畏惧：在角色等级30级时以困难难度完成所有任务。注意最上边的每日任务经常会被无视掉，它们不包含在当天的剧情任务中。

收集类奖杯

过去的阴影：收集全部63个ECHO。

嗡嗡嗡…：从无人机中取得16个空白照片。

活命优先者：找出生存手册中24份书页。

特工日记：在曼哈顿取得130份通话记录。

发现者:取得20个始终探员的个人档案。

事件报告：取得40个语音报告。

小提示：以上奖杯在流程中如果看到可以顺带去收集，初期没有必要特意去收集，在行动基地中完成警犬升级之后，完成各个地区的遭遇和支线任务这个地区的收集品便会全部显示出来，如果发现没有出现可能是其他区域的找人任务会牵扯到这个区域，这些奖杯中“ECHO”杯很多人表示有BUG，启动了ECHO却无法收集，这时需要打开菜单，在里边的收集栏里查看有没有之前查阅到的ECHO，具体收集ECHO请在收集之后，看左下角有没有XX/XX。

杂项类奖杯

水平之上：等级达到30，在完成主线任务中多去完成支线，30级绰绰有余。

马拉松：找到所有的藏身点，藏身处一共13处，一半在完成主线任务同时就能完成。

最高水准：完成行动基地的所有升级，三个支部一共需要9000点经验，在完成主线和所有遭遇后点数绰绰有余。

技能精通：装备10中不同的技能配件，再升级完支部后会解开技能，各个点选不同的10个即可，这个奖杯有人反映会有BUG，多数表示换小号再搞会拿到。

技能击杀：使用技能击杀50个敌人，使用炸药BFB之类的杀掉50个NPC即可。

人道主义者：购买警犬和小二护卫站升级，每个200点升级完成字面两个即可。

招牌动作：启用特有技能100次，L1+R1使用100次，三种技能数量叠加。

天赋异禀：启用天服时完成一次击杀，在“天赋”选单中选择一个天赋，按照天赋提示完成一个击杀即可，一般来说在流程中不知不觉就会解开。

成功的第一步!：完成基地的一块升级，任意一个支部达到100%。

大幅翻修：完成基地的两块升级，任意两个支部达到100%。

亮晶晶!：用精良或特级物品放进所有的装备栏位 将所有装备换成紫色或金色装备，一般来说慢慢就能解开，不用刻意去解。

慧心巧手：制作10个物品 在行动基地任意制作10个物品即可。

工匠大师：制作一个顶级物品，金色材料也包含在内。

拆除大队：拆解100个物品 在道具栏按左摇杆即可拆解，100个即可。

把门关上：在掩护时关上车门，对着开着的车门使用贴靠就可以解开。

军火大亨：使用6种枪杀死一个敌人，这里官翻有问题，正确的是用6种枪各杀一个敌人。

暗区类奖杯

值得等待：在暗区回收一个受污染的物品，在回收点回收一个物品，一定要将东西放上挂钩才行。

大量回收：在暗区8个点都回收过物品，5区6区敌人猛如虎，最好找上队友一起行动，每个点都挂上物品即可。

抢到好东西：从暗区回收一个精良或顶级物品，回收一个紫色或是金色装备，击杀Boss有几率掉落。

猎头人：暗区击杀一个有名字的菁英，在暗区经常会看到带名字的敌人，杀掉即可，解杯一定要打最后一枪。

你已榜上有名…：暗区击杀10个有名字的菁英，同上，击杀10个。

总结：需要玩家们按照要求获取道具或者击杀敌人才能解锁成就，每个区域都会有独立的成就，具体方法如上!