全境封锁2神奇的小箱子钥匙位置在哪？小箱子钥匙获得位置介绍

2019-03-14 11:39:46 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

神奇的小箱子是全境封锁2游戏中玩家需要钥匙才能打开的，相信不少小伙伴都不知道在游戏中神奇的小箱子怎么获得？在哪获得？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

全境封锁2神奇的小箱子钥匙在哪?

这样的箱子去下水道墙上的小盒子里搜刮钥匙开。

漫游的时候，多多搜刮，在钥匙箱里面存放。之前在公开测试的时候，就无意间捡到过3把。

下水道捡到好多好像说boss也会掉，不同下水道捡到帮派的钥匙不同。

一般挂在墙上的白色盒子，过去很好找的。

总结：需要在下水道的boss身上掉落，需要对应的钥匙才能开启箱子，具体方法如上!