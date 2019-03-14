华为nova4e发布会直播在哪可以看？新品发布会直播地址介绍

2019-03-14 11:37:45 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

大家都知道华为即将在2019年3月14日在北京召开华为nova4e新品发布会，但是不少小伙伴都不知道发布会直播地址在哪？怎么看？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

华为nova4e新品发布会直播地址

发布会开始时间：2019年3月14日14:30

发布会直播地址

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3月14日14:30，华为nova4e新品发布会正式召开，华为Nova 4e将配备6.15英寸TFT LCD水滴屏，1080 x 2312全高清+分辨率。CPU为12nm 海思麒麟 710八核处理器，其中四个ARM Cortex-A73内核主频为2.2 GHz，四个ARM Cortex-A53内核主频为1.7 GHz，图形处理将是ARM Mali-G51 MP4 GPU。

Nova 4e将在中国提供两种规格：4GB RAM + 128GB和6GB RAM + 128GB。电池容量为3340mAh，具有18W快充。它的尺寸为152.9 x 72.7 x 7.4mm，配色有黑色、蓝色和白色。

预计Nova 4e将作为P30 Lite在全球市场上市。