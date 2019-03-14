QQ账号怎么注销？QQ账号注销方法介绍

2019-03-14 11:35:24 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

大家都知道腾讯QQ注销账号功能已经正式在安卓APP7.9.9版本中上线了，那么QQ账号怎么销户？该怎么操作呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

QQ注销步骤及注销条件一览

注销申请步骤：

首先进入QQ账号个人设置，点击【账号、设备安全页面】后，点击最下的【注销账号】，进入页面后点最下的【申请注销】。

在点击【申请注销】时官方会自动验证你的账号，需要满足以下条件才能通过申请：

·账号处于安全状态

·QQ支付财产结清

·卡券清空及QQ平台权限解除

·其他APP、网站的账号解绑

只要有一项不满足条件，就会出现如下图所示的“注销无法完成页面”。

而根据之前官方的介绍，注销QQ号是不可恢复的操作。所以在开始操作前，请自行备份将注销QQ帐号相关的信息和数据，并务必谨慎阅读【申请页面】中的相关说明和提示。

总结：玩家要清空财产、与其他网站授权或绑定等几种方式，具体条件如上