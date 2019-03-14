女主播经纪公司怎么修改数据？游戏修改数据教学

2019-03-14 11:16:22 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

女主播经纪公司是一款深受玩家喜爱的游戏。那么在游戏中玩家该怎么修改游戏内的各项数据呢?不少小伙伴都不知道，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

女主播经纪公司修改教程

第一步 进入 C盘，C:\Users\+你电脑的用户名+\AppData\LocalLow\RoseDog\CamGirl\Archives+你创建公司的名字

第二步 打开 ini.txt 文件

在里面可以改的东西太多了，这里分享两个。

第一个：cashAmount = XXXX 自己输入想要的金钱就可以了

第二个：ability_point = XXXX 这个是经纪人点数 也是自己输入就可以了

改的时候要注意，首先要存档之后，退回主界面，改完之后再加载存档就生效了。

另外里面还有很多txt文件，里面可以修改主播的一些数据，这里就点到为止了。