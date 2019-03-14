全境封锁2转职条件是什么？游戏转职技巧一览

2019-03-14 11:13:04 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近很多玩家都在问在全境封锁2游戏中怎么样才能转职?条件是什么呢？不少小伙伴都不知道吧，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

全境封锁2怎么转职

做完任务之后的cg完了，那个NPC会说，你确定说了之后，在那个NPC右边那个桌子面前就可以选择启用了。桌子前面没有人。另外需要打完30级主线才可以转职。