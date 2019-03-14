全境封锁2工作台位置在哪？游戏工作台位置分享

2019-03-14 11:11:55 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

工作台是全境封锁2游戏中很重要的，相信不少小伙伴都不知道在游戏中工作台怎么解锁？位置在哪找吧？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

全境封锁2工作台解锁方法

1、解锁工作台首先需要从【戏剧】聚落招募伊纳雅(Inaya)，在第一个主线任务“华盛顿大酒店”之前就可以招募，前往【戏剧】聚落的屋顶可以与她交谈。

2、返回行动基地(白宫)，伊纳雅(Inaya)会在一楼等你，再次与她对话即可解锁制作。