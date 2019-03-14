全境封锁2怎么进暗区？游戏暗区进入方法分享

2019-03-14 11:10:49 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

全境封锁2是最近不少小伙伴都在玩吧，那么在游戏中玩家该怎么进入暗区呢？很多玩家都很好奇，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

全境封锁2暗区怎么进

1、首先玩家需要在「戏院」聚落招募暗区军官「瑟娜特·依斯拉」。此后一直持续做主线任务、支线任务，这名 NPC 就会随着剧情发展而自动解锁，解锁后就能够在戏院聚落的一层小巷内与其对话。

2、在白宫内与瑟娜特·依斯拉对话，她会在顶楼。

3、此时她就会给玩家一个任务前往东部暗区入口，有一个大门形状的图标。这里就会给玩家一个暗区玩法教程，你只需要跟随任务指引前往指定地点即可。完成这个任务后，就能够解锁完整的东部暗区地图以及入口，过后玩家还可以按照同样的步骤前往南部暗区和北区进行接下来的解锁任务。