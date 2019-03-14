全境封锁2蓝屏是怎么回事？游戏蓝屏解决教程一览

2019-03-14 11:09:18 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

相信不少小伙伴都在玩游戏全境封锁2时都遇到了游戏蓝屏的问题吧，那么这是怎么回事呢？相信不少小伙伴都不知道吧，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

全境封锁2蓝屏解决方法

1、首先要确定你的配置足够，如果配置不够就不要玩了，升级配置之后在玩。

2、如果你的配置勉强能玩那就可以清一下灰尘或者增强散热风扇，发热温度过高也会导致蓝屏。

3、steam 列表右击这个游戏，点击属性-本地文件-验证游戏文件的完整性。

4、更新显卡驱动。

5、使用杀毒软件杀毒。