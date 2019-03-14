死人之国护身符怎么样 护身符使用攻略

2019-03-14 10:23:31 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在死人之国游戏中很多小伙伴不知道护身符吧，那么护身符怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

死人之国这款游戏中，护身符这个装备是非常好用的一个装备，但是这个装备并不是装备了后就可以直接使用的，那么怎么才能使用护身符呢？

护身符使用方法

去城镇里，右面的屋子里激活，有时效的。

以上就是小编给大家带来的死人之国怎么使用护身符的方法了，希望对各位玩家有所帮助。