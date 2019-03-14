死人之国铁矿怎么样 铁矿获得方法攻略

2019-03-14 10:21:09 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在死人之国游戏中很多小伙伴不知道铁矿吧，那么铁矿怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

死人之国这款游戏中，铁矿这个材料就不用说了，是非常基础的一个素材，许多工具的制作都不能离开铁块这个材料，玩家需要在前期尽量找到一些铁块才能快速度过前期，那么怎么才能获得铁块呢？

铁矿获得方法

从家里进去，然后再下去一层到达底下矿洞，用锹还是锄头挖那些看起来比较松软的墙壁有几率获得。

以上就是小编给大家带来的死人之国铁矿的获得方法简介了，只要按照上面的方法，玩家很容易就可以获得大量铁矿了。