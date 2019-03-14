死人之国龙在哪里召唤 召唤龙的方法攻略

2019-03-14 10:20:16 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在死人之国游戏中很多小伙伴不知道召唤龙吧，那么召唤龙怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

死人之国这款游戏中，玩家是可以召唤龙帮助自己作战的，召唤了龙后不仅杀敌效率非常高，还可以解锁对应的成就，但是许多玩家却不清楚该怎么召唤龙。

召唤龙方法

在城市的祭坛用龙之护符和20个羊献祭。

回家之后你的右下角会出现一个龙的图标。CD好了就可以召唤龙。攻击力和攻击范围很可观。地下和室内不可以召唤。

以上就是小编给大家带来的死人之国召唤龙的方法了，按照这个方法来的话，那就可以让自己的作战能力提升一大截，非常不错。