死人之国孔雀石怎么样 孔雀石蛋获得攻略

2019-03-14 10:19:02 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在死人之国游戏中很多小伙伴不知道孔雀石吧，那么孔雀石怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

死人之国这款游戏中孔雀石这个材料是一款非常不错的素材，玩家可以用这个材料来制作和孔雀石相关的装备，但是这个材料的获得方法却还有许多玩家不知道怎么获得。

孔雀石蛋获取方法

孔雀石蛋，是打地下城里那个大蜘蛛，随机刷新的，100%掉落。

以上就是小编给大家带来的死人之国的孔雀石蛋的获得方法了，希望对各位玩家有所帮助。