全境封锁闪退怎么解决 全屏崩溃解决方法攻略

2019-03-14 10:16:21 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在全境封锁2游戏中很多小伙伴也遇到了闪退吧，那么闪退怎么办呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

不少玩家在体验全境封锁2的时候，会出现闪退现象，很多玩家都痛苦万分。

解决方法

1.我们可以设置里，找到控制面板

2.然后我们就进入了设置窗口，接着我们可以在上方的搜索栏，输入【控制面板】

3.接着选择左上角的【系统和安全】

4.然后在点击【系统】，进入新窗口。

5.点击左边菜单栏里的【高级系统设置】

6.在点击性能栏的【设置】，进行虚拟内存设置

7.在新窗口里选择【高级】标签，再点击下面的【更改】

8.接着将最上面的【自动管理所有·····】前面的√去掉，

然后你就可以在下面的硬盘里选择一个硬盘进行虚拟内存的设置了。

最后你就可以在下面设置虚拟内存的大小了。这里要提示一下，虚拟内存的最大值最好是在1-1.5倍之间，太大了反而会出错。

因为每个人的电脑容量不同，所以这里小编就不给出具体值了，大家可以自己的计算。

9.全部设置好后，点击先点击【设置】，再点击确定。之后，玩家们就可以带打开全境封锁2进行体验游戏。