墨池镇加油站大门在哪里 大门打开方法攻略

2019-03-14 10:11:52 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在墨池镇游戏中很多小伙伴不知道加油站大门吧，那么加油站大门怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

在墨池镇游戏的序章中，玩家会操控一个女性冒险家骑着摩托车来到一个加油站，然而当需要加油的时候会发现加油站并没有通电，我们需要钥匙才能开门。

大门打开方法分享

序章加油站的大门需要使用备用钥匙打开，加油站大门的钥匙就在冰箱右侧的排水管里面，只要操作一下就会掉出来。