命运2荆棘任务是什么 荆棘任务玩法攻略

2019-03-14 10:10:22 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在命运2游戏中很多小伙伴不知道新的金枪任务荆棘吧，那么新的金枪任务荆棘怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

命运2新的金枪任务荆棘终于上线了，那么你知道命运2荆棘任务怎么接。

详细图文说明

这里需要在电梯处通过传送上到山顶。