全境封锁2暗区在哪里进 PVP暗区解锁攻略

2019-03-14 10:06:55 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在全境封锁2游戏中很多小伙伴不知道暗区吧，那么暗区怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

暗区解锁方法

第一步：需要招募成员“Senait Ezera”，她是新暗区的联络员，可以在【戏院】聚落招募。

需要一直完成主线和支线任务，该NPC会随剧情进展自动解锁，解锁之后你可以在【戏院】聚落的一层小巷里与她交谈。

第二步：返回行动基地(白宫)与顶楼的Senait Ezera交谈。

第三步：她会发布一个就要前往东部暗区入口(有一个大门形状的图标)的任务，完成任务。

任务很简单，跟随任务指引前往指定地点，在该任务过程中，你将会首次打开暗区的大门然后取得武器，类似一个小小的暗区玩法教程。

完成该任务后，即可解锁完整的东部暗区地图和所有入口，之后还可以前往南部暗区进行下一个任务。

解锁东部暗区后，进行同样的步骤可以开启南部暗区任务，最后完成北部暗区任务，即可解锁所有暗区。