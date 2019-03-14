全境封锁2蓝屏怎么样 蓝屏解决方法攻略

2019-03-14 10:03:01 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在全境封锁2游戏中很多小伙伴也遇到了游戏蓝屏的情况，那么游戏蓝屏的情况怎么解决呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

打开游戏蓝屏问题解决方法

1、首先要确定你的配置足够，如果配置不够就不要玩了，升级配置之后在玩。

2、如果你的配置勉强能玩那就可以清一下灰尘或者增强散热风扇，发热温度过高也会导致蓝屏。

3、steam 列表右击这个游戏，点击属性-本地文件-验证游戏文件的完整性。

4、更新显卡驱动。

5、使用杀毒软件杀毒。