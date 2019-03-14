方舟生存进化是什么 恐龙染色方法攻略

2019-03-14 10:01:57 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在方舟生存游戏中很多小伙伴不知道进化吧，那么进化怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

在方舟生存进化中为了追去和其他人不一样的配色我们可以选择将恐龙染色，那么方舟生存进化怎么染色呢？

染色方法说明

恐龙染色需要用到强效灰尘和染料，用染料给强效灰尘染色，之后把染色完的强效灰尘放入恐龙背包，强制喂食给恐龙就可以了。

如果要给宠物全面染色，需要多用几份强效灰尘才行，宠物染色顺序依次是眼睛→毛发→头部毛发，恐龙是无法进行全身染色的，部分颜色无法更改!

强效灰尘食用后固定获得100经验，所以也可以给人服用，但是食用过程中小概率会发生食物中毒事件!造成宠物晕眩或者人物死亡的后果，慎用!