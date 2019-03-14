JOJO的奇妙冒险隐藏人物有哪些 隐藏角色选择攻略

2019-03-14 10:00:16 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在JOJO的奇妙冒险游戏中很多小伙伴不知道隐藏人物吧，那么隐藏人物怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

在JOJO的奇妙冒险游戏中，有些玩家还不知道JOJO的奇妙冒险怎么选隐藏人物，还不知道的玩家不要着急。

隐藏人物选择方法

○“夸高血统的乔瑟夫”

MODE SELECT(模式选择画面)，按住S键不放来按键进入CHALLENGE模式或STORY模式的角色选择画面。此时S键还不能放开，将游标移到“乔瑟夫”的头像上，输入3次↑，成功的话“夸高血统的乔瑟夫”便会出现。

○“邪恶的化身 迪奥”

MODE SELECT(模式选择画面)，按住S键不放来按键进入CHALLENGE模式或STORY模式的角色选择画面。此时S键还不能放开，将游标移到“迪奥”的头像上，输入3次↑，成功的话“邪恶的化身迪奥”便会出现。

○所有隐藏人物开启

进入テストメニュー / TEST MENU(测试画面)，用1P摇杆选择第7项的“设定 / CONFIGURATION”，再选择第2项“ゲーム设定 / GAME”进入，然后在“ゲーム设定 / GAME”画面中顺序输入↑↓→←ABCD，成功的话会听到一声怪叫。之后进入角色选择画面，便可选到全部六名隐藏人物。