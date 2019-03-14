侠客风云传前传血色怎么打 后续任务触发攻略

相信在侠客风云传前传游戏中很多小伙伴不知道血色的姻缘吧，那么血色的姻缘怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！
《侠客风云传前传》中，血色的姻缘这个任务，让玩家十分头疼，按照任务上面所做，竟不能触发对话。
我们随着剧情一路推进，在做到任务“人口贩卖”这里的时候，小伙伴打听到海鲨帮的暗号，解救东瀛女子之后返回到岸边，看到霹雳堂的秦红殇和展泓，大家一起商量对付黑冢罗王，这时候，血色的姻缘这个任务就开始了。
《侠客风云传前传》游戏图1
在玩家们立刻赶到码头，找到秦红殇准备进行接下来任务的时候，却发现不能触发接下来的剧情，让玩家一脸懵逼，明明自己按照任务上说的来到码头集合，可是为什么不能触发接下来的剧情呢?其实，在来码头之前，我们必须要完成三个支线任务，才能触发接下来的剧情。
第一个支线任务：金凤镖局被劫
首先，我们来到杜康村，去寻找陆捕头，随后我们去丐帮询问情况，紧接着我们到白马寺去询问经书的是，最后去乐山大佛那边的凌云寺，就能完成这一个支线任务了。
第二个支线任务：点苍派出事
在杭州找到龙墨，触发任务，罗煞分舵火拼，在结束之后立刻去程度，又触发剧情，龙墨和三个门派产生纷争，紧要关头，忘忧谷花痴请出剑圣，剑圣出售救出龙墨，到这里，第二个支线任务就完成了。
第三个支线任务：沐王府灭门一案
这一个支线任务就比较简单了，沐王府灭门一案，嫌犯就在景阳冈上，去景阳冈顺着任务上的提示，一步步做下来就可以了。
完成三个支线任务之后，我们就能去做血色的姻缘后续任务了。
血色的姻缘后续任务：
去码头寻找秦红殇，随后五岳四龙出现，前往森林发现“沐郡主”，沐郡主竟然被点穴，然后立刻赶到忘忧谷，请求仙音前辈解穴，成功解穴之后，找到花族部落的塔娅，解开史义好友汤木的心结，完成之后让汤木造船，然后开始血色的姻缘最后步骤，众人乘船准备去刺杀黑冢罗王!在战斗过程中，沐郡主为国捐躯，最后返回东渡口的时候，可以召秦红殇加入队伍。
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