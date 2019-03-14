鬼泣5V念的是什么 念诗内容分享

2019-03-14 09:57:46 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在鬼泣5游戏中很多小伙伴不知道角色V吧，那么角色V念的诗内容是什么呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

作为鬼泣5新增加的角色V，实实在在的做到了“文体两开花”，既能念诗，又能打架。

V的诗句分析

想要了解V念过哪些诗就先要了解他的游戏中的哪些台词。

原文：I curse my stars in bitter grief and woe, that made my love so high and me so low.

游戏翻译：在苦涩的悲伤中，我诅咒我的星辰，是它让我的爱恋如此崇高，而我却如此低贱

原中译：我就在痛苦与酸悲中诅咒我的黑星，它使我的爱如此高贵，使我如此低贱。

出处：Song: "When early morn walks forth in sober grey" ，,1783

诗节摘录如下

Oft when the summer sleeps among the trees,

Whis‘pring faint murmurs to the scanty breeze,

I walk the village round; if at her side

A youth doth walk in stolen joy and pride,

I curse my stars in bitter grief and woe,

That made my love so high, and me so low.

当夏在树林中沉睡的时候，我常常

对着稀疏的微风含糊地喃喃低语着，

绕着村庄徘徊;如果有一个青年

在那僭据的欢乐和骄傲中在她身边，

我就在痛苦与酸悲中诅咒我的黑星，

它使我的爱如此高贵，使我如此低贱。

那么这篇名叫《诗意的素描》的诗出自哪位作者之手呢，他就是英国浪漫主义文学大师威廉·布莱克。

一般诗句的出现都是为了配合游戏中的场景与环境，比如为了描述red grave的悲惨，套用了以下这句诗

原文：He who desires but acts not, breeds pestilence.

游戏翻译：有欲望而无行动者滋生瘟疫。

原中译：有欲求而无所行动，就会滋生邪念。

出处：The Proverbs of Hell，< The Marriage of Heaven and Hell >,1793

当然也一些诗句也和剧情相关，比如他的自我介绍

原文：I have no name，I am but two days old.

游戏翻译：我没有名字;我不过才两天大。

原中译：我没有名字;不过才两天大。

出处：Infant Joy，< Songs of Innocence>,1794

玩过游戏的玩家想必已经发现，在五月一日维吉尔分离了Urizen和V，而V来找丁叔是五月三日，时间上与诗句对应。

也有些句子中二程度爆表，显然不是出自威廉布莱克的手中，比如

Where evil lurks, I must destroy.

何处邪恶盘踞，我必将其摧毁。

I am the shadow of myself before I have lost everything.

我只是我失去一切的前身留下的阴影。

威廉布莱克

我们可以得知，V念的诗基本出自于威廉布莱克，那么威廉布莱克又是谁呢?

简单讲，威廉布莱克(1757年11月28日 - 1827年8月12日)是一位英国诗人，画家和版画家。