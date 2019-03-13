鬼泣5游戏时弹窗口怎么办 鬼泣5弹窗口问题解决方法分享

2019-03-13 17:00:04 来源：91单机游戏 编辑：NO

很多小伙伴在游戏的时候偶遇到了弹窗口的问题，很影响玩家们的游戏体验感那么鬼泣5游戏时弹窗口怎么办？下面就一起来看看小编为大家带来的解决方案，一起来看看吧！

鬼泣5弹窗口怎么办?一些玩家在玩鬼泣5游戏时，遇到了自动弹出窗口的问题，很影响玩家们的游戏体验感，但是大部分玩家不知道怎么解决这个问题，下面小编就为大家分享鬼泣5弹窗口问题解决方法，一起来看看吧。

鬼泣5弹窗口问题解决方法

1.打开 x:\SteamLibrary\steamapps\common\Devil May Cry 5

2.然后打开dmc5config.ini档案，找到 UseVendorExtention这串代码更改它后面这一个指令Enable改成Disable。

3.改好后就可以游戏了。

以上就是小编为大家带来的鬼泣5弹窗口问题解决方法，希望对各位玩家有所帮助。