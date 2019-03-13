全境封锁2画面模糊怎么解决 全境封锁2画面模糊处理方法分享

2019-03-13 16:58:38 来源：91单机游戏 编辑：NO

全境封锁2画是近期很受玩家欢迎的一款游戏，相信不少小伙伴都已经入手这款游戏了，不少玩家反映在游戏中画面太模糊，那么全境封锁2画面模糊怎么解决？下面就一起跟小编来看看解决方法！

全境封锁2画面模糊怎么办?一些玩家在进入全境封锁2游戏后，发现自己的游戏画面非常模糊，但不知道怎么办，其实只需要玩家强制关闭TAA抗锯齿即可解决，下面小编就为大家分享全境封锁2画面模糊解决方法，一起来看看吧。

全境封锁2画面模糊解决方法

二代画面相比一代，最大的变化就是色调变暖了，但是画面细节上还是没问题的，不存在退步一说。

唯一让人觉得费解的是，官方强制开TAA并且不提供关闭选项，导致画面远景模糊一片，尤其是草地和树木，简直不忍直视(个人感觉)

3月15日正式上线之后可能会更新提供关闭选项。

修改内部文件来强制关闭TAA方法，具体操作如下：

在我的文档中下搜索graphic setting.cfg文件，用记事本打开然后修改“taa=3”值为“taa=1”或者“taa=0”，然后保存。

taa=0就是完全关闭taa抗锯齿了，而且远处看，画面也不会糊。

以上就是小编为大家带来的全境封锁2画面模糊解决方法，希望对各位玩家有所帮助。