英雄联盟9.5版本英雄调整了什么 新版本英雄调整汇总介绍

2019-03-13 16:55:13 来源：91单机游戏 编辑：NO

英雄联盟9.5版本已经上线了，相信很多小伙伴对新版本的改动都很感兴趣吧？那么英雄联盟9.5版本英雄调整了什么 ？下面小编就为大家介绍一下，一起来看看吧！

英雄联盟9.5版本英雄改动了什么?英雄联盟在2019年3月12日服游戏进行了更新，更新后正式来到了9.5版本，在9.5版本中有16个英雄进行了改动，以及卢锡安的配音改动，下面小编就为大家带来了英雄联盟9.5版本英雄改动详情，各位召唤师来看看吧。

英雄联盟9.5版本英雄调整改动详情

凯尔 & 莫甘娜

凯尔与莫甘娜已经准备好惩罚罪恶了。从9.5版本开始这对姐妹花将奉行正义!

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l 凯尔与莫甘娜英雄揭秘

l 凯尔英雄介绍

l 莫甘娜英雄介绍

l 凯尔人物背景

l 莫甘娜人物背景

离群之刺 阿卡丽

能量环移动速度与持续时间提升。防御塔下隐身机制校正。E技能伤害提升。R技能冷却时间降低。

当我们在9.3版本中削弱阿卡丽的时候，我们很努力的注重一个方面：她令对手最困惑的机制以及在特定技能等级导致的诸多特殊问题。这一举措导致阿卡丽现在身陷囹圄，但是我们需要的是确保我们所移除的机制的确是阿卡丽真正的问题所在。鉴于9.3版本的深度改动(相对于单纯的伤害加强与削弱，机制改动会有更多的后果)，如果我们已经尝试维持阿卡丽的整体强度不变，现在的她依然应该具有统治力，但现实是，我们很难确定我们的改动真正达到了这一目的。

两个版本之后，我们确认了：移除Q技能的治疗以及W在塔下显形这两个改动有些矫枉过正了，并没有使其成为一个更加健康的英雄。所以我们将谨慎的回调这些改动让她重新进入玩家视野中。

被动技能 - 我流忍法!潜龙印

能量环边缘的移动速度持续时长：1.25秒→ 2秒

能量环外的移动速度持续时长：1.25秒→ 2秒

W - 我流奥义!霞阵

现在，只有当阿卡丽进入防御塔攻击范围内时才会显身，而非之前的在防御塔视野范围内。

现在，阿卡丽只需要重新进入霞阵一次即可延长霞阵持续时间3秒，而非之前需要进入霞阵6次，每次延长0.5秒。

E - 我流奥义!隼舞

第一段施放伤害：60/90/120/150/180 → 80/115/150/185/220

第二段施放伤害：60/90/120/150/180 → 50/80/110/140/170

R - 我流秘奥义!表里杀缭乱

冷却时间：120/100/80 秒 → 100/85/70 秒

高玩点评：被动加速时间提高，更容易消耗和风筝对手，W更容易获得最长持续时间，生存迂回能力提高，E伤害提高，R冷却时间减少，整体全面加强。

万花通灵 妮蔻

E技能禁锢机制调整。

妮蔻的禁锢机制有一点复杂，所以我们将其简化使其更加可靠，尤其在团战当中。

E - 缠结倒刺

禁锢持续时间：禁锢所有命中目标0.5秒，命中的最后一名英雄禁锢0.7/0.9/1.1/1.3/1.5秒，如果缠结倒刺命中了至少两个敌人，命中的最后一名英雄禁锢1.8/2.1/2.4/2.7/3秒 → 命中的第一名敌人禁锢0.7/0.9/1.1/1.3/1.5秒，命中的其他所有敌人禁锢1.8/2.1/2.4/2.7/3秒

BUG修复：不再使敌人缴械。

高玩点评：E控制时间提高，且更简化容易命中。对线可以E一个小兵穿英雄，团战控制能力提高，较大加强。

幻翎 洛

W技能伤害与冲刺速度提升。

在9.2版本中对于洛【W - 盛大登场】的削弱阻碍了其秀翻全场的能力。

我们把他部分速度回调，所以他现在可以在线上消耗对手，或者在疯狂的团战中帮助队友，但同时控制了R-W连招。

W - 盛大登场

伤害：70/115/160/205/250 (+0.7法术强度) → 70/120/170/220/270 (+0.7法术强度)

冲刺速度：1400/1445/1480 (基于鞋子种类) → 1500

高玩点评：W伤害和释放速度小幅提高，小加强。

水晶先锋 斯卡纳

水晶尖塔范围提升;现在，双方红buff野区的水晶尖塔可覆盖石甲虫和锋喙鸟营地。水晶尖塔从小地图中移除。

我们将要改动斯卡纳的水晶尖塔，使其覆盖石甲虫与锋喙鸟，使斯卡纳在打野的时候有更多的选择。也使其能够正常的清理三个野怪营地了。

同时，由于水晶尖塔更靠近石甲虫与锋喙鸟，因此对手占领这个水晶尖塔变得更难了。

同时，我们还将水晶尖塔从小地图移除，这样斯卡纳在反野的时候就没那么明显了。

被动技能 - 水晶尖塔

【已移除】水晶尖塔不再出现在小地图中。

水晶尖塔范围：1150 → 1600

【更新】红buff野区的水晶尖塔现在覆盖石甲虫和锋喙鸟。

皮城执法官 蔚

攻速成长属性降低。被动技能冷却时间提升但现在W技能可以减少被动技能冷却时间了。Q技能加成降低，不再对穿过的敌人造成更少的伤害。W技能攻击速度提升。E技能范围伤害现在可以暴击。R技能冷却时间，伤害，击飞/击退时间提升;不再对穿过的敌人造成更少的伤害。

在很久以前，蔚一直被视为一位可行的打野之选。为了帮助蔚能够与她的对手竞争，我们将调整她的Q技能和R技能，使其对所有命中的敌人造成等量的伤害，使其在团战中更强并且清野更快。有得必有失，在某些方面蔚将被削弱，但整体结果是她变得更强、更有影响力。

基础属性：

攻击速度成长属性：2.5% → 2%

被动技能 - 爆裂护盾

冷却时间：12-8秒(1-18级) → 16-12秒(1-18级) (参考下方爆弹重拳说明)

护盾比例：10%最大生命值 → 15%最大生命值

Q - 强能冲拳

【已移除】对非英雄单位造成的伤害不再削减25%

伤害加成：1.6额外攻击力 → 1.4额外攻击力

W - 爆弹重拳

攻击速度：30/35/40/45/50% → 30/37.5/45/52.5/60%

【新增】现在，当爆弹重拳触发时，减少爆裂护盾的冷却时间3秒。

E - 透体之劲

现在可以暴击。

伤害加成：1.15总攻击力, 0.7法术强度 → 1.1总攻击力, 0.9法术强度

R - 天霸横空烈轰

冷却时间：110/85/60秒 → 120/100/80秒

伤害：150/300/450 (+1.4额外攻击力) → 150/325/500 (+1.1额外攻击力)

【已移除】对次要目标造成的伤害不再削减25%

蔚在0.25秒内击退她所穿过的敌人250码 → 0.75秒内击退350码

高玩点评：被动护盾值大幅提高，W被动攻速提高，新增减少被动时间，后期团战持续更肉。Q移除对野怪小兵的伤害减少，故打野更快。R团控和伤害能力提高，有类似泰坦R的效果，整体很大加强。

虚空恐惧 科加斯

E技能伤害提升。

在游戏前期，科加斯似乎需要一点小小的帮助。主升E技能将会使其在线上换血更有意义。

E - 恐惧之刺

伤害：20/30/40/50/60 → 22/34/46/58/70

祖安狂人 蒙多医生

E技能魔法抗性提升。

对这位疯狂医生的buff使那些想要塑造一个魔抗肉饼的玩家有了选择，欢迎选择这个紫色的大家伙。

E - 潜能激发

魔法抗性：每层2%，至多 6/12/18/24/30% → 每层3%，至多6/15/24/33/42%

海洋之灾 普朗克

E技能对英雄额外伤害提升。R技能每波伤害提升。

我们在普朗克的炸药桶里加了点料，使其能与上路的那些无赖们抗衡，并且加农炮可以对敌人造成更多伤害。

E - 火药桶

对英雄额外伤害：60/90/120/150/180 → 80/105/130/155/180

R - 加农炮幕

每波魔法伤害：35/60/85(+0.1法术强度) → 40/70/100(+0.1法术强度)

最大伤害：420/720/1020(+1.2法术强度) → 480/840/1200(+1.2法术强度)

高玩点评：E前期伤害提高，前期对线能力提高。R伤害提高，整体加强

法外狂徒 格雷福斯

普通攻击伤害提升。

9.2中对于野区的经验改动使得发育型打野比如格雷福斯遭遇困难，而9.3中对于岚切的改动更是对他极度不友好。鉴于上赛季末期对于法外狂徒-3点攻击力的改动非常有效，当前+3攻击力的改动应该足够作为对他的补偿了。

基础属性

攻击力：63 → 66

戏命师 烬

Q技能攻击伤害提升。

我们将给予曼舞手雷一点最强音，鉴于它是烬的伤害图案中重要的一部分。

Q - 曼舞手雷

伤害加成：0.64/0.475/0.55/0.625/0.7总攻击力 → 0.45/0.525/0.6/0.675/0.75总攻击力

雪原双子 努努和威朗普

生命值降低。Q技能治疗量降低。

我们用两种方式削弱了雪原双子的防御力：游戏前期的基础属性，游戏后期的续航能力。

基础属性

生命值：590 → 570

Q - 吞噬

治疗量：75/120/165/210/255 → 75/110/145/180/215

高玩点评：基础生命减少，Q回复能力减少，前期生存能力削弱。

蛮族之王 泰达米尔

游戏后期被动技能暴击几率上限提升。

我们解决了一个泰达米尔长久以来的暴击几率的两难困境：之前的情况是，泰达米尔需要过量堆暴击才能达到100%的暴击几率。现在，他不需要两件以上的暴击装备就可以满暴击了。

被动 - 战斗狂怒

每点怒气提供暴击几率上限：至多35% → 35/40/45/50%在1/6/11/16级时

高玩点评：中后期加强，只需要出2件暴击装备即可达到100%暴击(如电刀+无尽)。如走减CD流打法，可以考虑不出吸蓝刀(因为不需要它的暴击)，改出朔极之矛，进一步提高输出和团战灵活性。

解脱者 塞拉斯

W技能前期治疗量提升，后期治疗量降低;治疗量加成提升，伤害加成提升。

我们要削弱坦装塞拉斯。

W - 弑君突刺

治疗效果：50/80/110/140/170 (+0.35 法术强度) →60/80/100/120/140 (+0.45 法术强度)

伤害加成：0.55法术强度 → 0.65法术强度

高玩点评：W基础治疗减少，AP加成提高。等于削弱坦克玩法收益，走AP路线不受影响。

牧魂人 约里克

迷雾室女伤害及标记伤害降低。

自9.2版本开始，约里克和他挚爱的迷雾室女就一直夫唱妇随。他们的混合伤害给其他所有人都造成了麻烦。我们给迷雾室女拉紧了缰绳，这样当两人在一起的时候就会稍弱一点。

R - 海屿悼词

迷雾室女伤害：10/20/40 (+0.5约里克的总攻击力) → 0/10/40 (+0.5约里克的总攻击力)

标记伤害：5/7.5/10%目标最大生命值 → 3/6/9%目标最大生命值

高玩点评：R伤害减少，但同时攻击英雄依然很强，算是小削弱。

虚空遁地兽 雷克塞

修复了一个bug，该bug曾导致R技能可能造成两次伤害。

凭借征服者以及我们在上个版本中对雷克塞做出的改动将这位女王推上了及其危险的等级。在我们直接削弱雷克塞之前，我们将首先观察我们对于征服者的改动对雷克塞有什么影响。

作为提示，以下是我们在9.4版本中的热修内容。

卢锡安配音更新

清理了卢锡安的部分技能音效使其更加清晰!

子弹：默认皮肤、【夺命前锋 卢锡安】的普通攻击、强化被动攻击以及【R - 圣枪洗礼】有了更清晰的命中音效。

【W - 热诚烈弹】的施放音效更加棉柔，飞行时的重音音调减弱了，增加了目标命中音效。该改动适用于所有皮肤，除了【西部魔影 卢锡安】，因为其已经实施了这些改动(【觅心游侠 卢锡安】的命中音效未改变)

默认皮肤、【夺命前锋 卢锡安】的突进音效更加明显了。

以上就是小编为大家带来的英雄联盟9.5版本英雄调整改动详情，希望对各位玩家有所帮助。