全境封锁2Easy Anti-Cheat验证错误怎么解决 Easy Anti-Cheat验证错误处理方法分享

2019-03-13 16:53:33 来源：91单机游戏 编辑：NO

全境封锁2是近期很受玩家欢迎的一款游戏，但是不少网友反应在游戏中遇到了Easy Anti-Cheat验证错误的情况，那么这个情况该怎么处理呢？下面就一起来看看小编为大家带来的游戏攻略吧！

全境封锁2很多玩家进入游戏，会出现Easy Anti-Cheat验证错误的情况，相信很多小伙伴还不清楚这个版本应该怎么完成，下面小编就为大家介绍一下吧!

全境封锁2Easy Anti-Cheat验证错误解决方法

遇到了Easy Anti-Cheat验证错误，未知的文件版本提示

如果遇到这样的闪退，加虚拟内存试试!

设置虚拟内存方法自行百度即可。

以上就是全境封锁2的玩法攻略！