LOL9.4版本凯南怎么玩 凯南天赋符文加点出装攻略分享

2019-03-13 16:51:20 来源：91单机游戏 编辑：NO

《LOL》9.4版本已经正式实装，相信很多小伙伴都已经上游戏尝试过了，那么《LOL》9.4版本凯南怎么玩？下面就一起来看看小编为大家带来的游戏攻略吧！

在LOL9.4版本凯南天赋符文怎么加点出装呢，有什么通关攻略呢，小编相信小伙伴们一定都想知道吧，下面小编给大家带来了一篇关于完美世界仙魔幻天通关攻略，希望大家喜欢。

LOL9.4版本凯南天赋符文加点攻略

LOL每次更新都会有一些小小的变动，对于习惯了上次版本加点和天赋的玩家来说是个不小的难点。

凯南9.4版本天赋加点图

这里采用了巫术为主，启迪为辅的搭配方案，这套方案在韩服胜率48.15%

凯南9.4版本出装推荐

起始装备

多兰之刃+生命药水

中期装备

海克斯科技原型腰带-01+中娅沙漏，经济可以的话再出个莫雷洛秘典

后期装备

团长开大招进人群输出，当然也要有一定的保命之后才能放心输出。

以上就是LOL9.4版本凯南天赋符文加点攻略，希望大家喜欢！