LOL9.4版本豹女天赋符文怎么搭配 9.4版本豹女玩法攻略分享

2019-03-13 16:50:37 来源：91单机游戏 编辑：NO

《LOL》9.4版本已经正式实装，相信很多小伙伴都已经上游戏尝试过了，那么《LOL》9.4版本豹女怎么玩？下面就一起来看看小编为大家带来的游戏攻略吧！

在LOL9.4版本豹女天赋符文怎么出装呢，有什么出装技巧呢，小编相信小伙伴们一定都想知道吧，下面小编给大家带来了一篇关于LOL9.4版本豹女天赋符文出装攻略，希望大家喜欢。

LOL9.4版本豹女天赋符文出装攻略

LOL每次更新都会有一些小小的变动，对于习惯了上次版本加点和天赋的玩家来说是个不小的难点。

所以牛游戏小编在这里为大家带来豹女9.4版本的天赋符文加点以及出装攻略，我们会保持更新最新的内容!

豹女9.4版本天赋加点图

这里采用了主宰为主，巫术为辅的搭配方案，这套方案在韩服胜率51.80%

豹女9.4版本出装推荐

起始装备

猎人的护身符+复用型药水

中期装备

附魔：符能回声+巫妖之祸，经济可以的话再出个中娅沙漏

后期装备

进场开始输出伤害，中娅可以多点生存，要是逆风的话生存多一点也不错。

以上就是LOL9.4版本豹女天赋符文出装攻略，希望大家喜欢！