只狼道具有哪些 只狼道具效果汇总介绍

2019-03-13 16:48:34 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

在只狼中存在这一些道具，来帮助玩家度过流程，那么只狼道具有哪些？小编为大家带来了只狼道具效果汇总介绍，一起来看看吧。



部分道具效果汇总

归佛：可以多次使用的返回道具，能返回最后对坐的佛像或直接回到“破旧寺院”据点。

药丸：使 HP 缓慢恢复的药丸。

刚干糖：一段时间内减少敌人对狼攻击增长的架势槽。

灰烬团：扔向敌人可以遮蔽视线。

消怖粉：减少异常状态“怖气”。

消火粉：减少异常状态“燃烧”。

轻巧钱袋：装有少量钱的袋子，使用可以获得金钱，如果还没使用的话，死亡时不会损失钱袋里的钱。

沉重钱袋：装有大量钱的袋子，使用可以获得金钱，如果还没使用的话，死亡时不会损失钱袋里的钱。

脂蜡的瘤：强化义手忍具。

归拢形代的水气球：一段时间内增加形代(即白纸人)获得率。

归拢金钱的水气球：一段时间内增加金钱获得率。

归拢道具的水气球：一段时间内增加道具获得率。

伤药葫芦：回复一定 HP 的道具。

陶片：投掷后可以发出声音吸引敌人注意力。

鸣种：可以打消幻术的道具，消除幻觉。

月隐之糖：一段时间消除气息与声音。

阿攻糖：一段时间增加攻击力。

Ungo糖：一段时间内减少敌人造成的伤害。

油：可以让火势蔓延。

碎铁：升级义手忍具的基本材料。

柿子：一段时间内缓慢消除积攒的架势槽。

需要在NPC处用道具交换的物品：

噬神：可以完全恢复HP，并消除所有的异常状态。

红色干枯歪嘴葫芦：可以减少“燃烧”的蓄积，提高抗性，减轻火焰带来的伤害，但不能治愈“燃烧”状态(和伤药葫芦一样，用光可以去佛像处恢复)。

舞乐面具碎片·右面：完整面具的一部分。