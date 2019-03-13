iqoo和小米9性能对比什么样 iqoo与小米9配置性能优劣一览

2019-03-13 16:46:48 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道iqoo和小米9分别是vivo和小米2019年度发布的最新款旗舰型手机，很多小伙伴对于二者该怎么选都非常纠结，很多用户都很想知道iqoo和小米9性能配置的对比情况是什么样子的。那么，iqoo与小米9配置性能对比评测是怎么样的呢？哪一个更值得入手呢？下面小编为您带来iqoo和小米9对比测评。

iqoo和小米9哪个好?

首先来看外观，它们的样子大体相同，只是细节不同。它们的背部都是三摄，正面是“水滴屏”。iQOO手机有电光蓝、熔岩橙和骑士黑三种配色;小米9则有全息幻彩紫、全息幻彩蓝和深空灰三种配色。

性能方面，它们都搭载了高通骁龙855处理器。续航方面，小米9支持27W有线快充，iQOO支持44W快充(6GB版本支持22.5W快充)，但是小米9支持20W无线快充，iQOO不支持无线充电。iQOO的电池容量是4000mAh，小米9的电池容量是3300mAh，虽然iQOO电池大，但是44W的快充很给力，45分钟就充满电了，小米9有线快充需要一个小时。所以在续航这块，iQOO很给力。

不过因为iQOO电池大，所以重量达到了196g，厚度达到了8.51mm;而小米9只有7.61mm厚，重量只有173g。鱼和熊掌不可得兼，关键要看用户需要什么。拍照方面，iQOO三摄的像素分别是1200万、1300万和200万;小米9三摄的像素是4800万、1200万和1600万，所以小米9拍照方面还是有一些优势的。

价格方面，小米9 6+128GB版本的定价是2999元、8+128GB版本的定价是3299元，透明尊享版的定价是3999元;iQOO 6+128GB版本的定价是2998元、8+128GB版本的定价是3298元、8+256GB版本的定价是3598元、12+256GB版本的定价是4298元。这两款手机的定价不相上下，基本在一个档次，只不过各有优劣。小米9支持无线快充，拍照比较给力;iQOO的电池大，充电速度快。

小米9与iQOO手机有不少相同之处：同为骁龙855，都支持骁龙Elite Gaming、同为水滴屏、都是后置三摄、都内置NFC等，还有非常相近的定价。此外，这两款机型在软硬件上的些许差别值得关注。

首先，小米9和iQOO手机在外观上一个主打“好看”，一个主打电竞。虽然小米9也有Game Turbo模式，但是iQOO手机由内到外都是电竞元素。液冷散热、Monster-Touch压感按键、LED灯带，这些小米9都没有，因此将自己定义为游戏玩家的用户，显然会更倾向于iQOO。

第二，虽然都是后置三摄，但是小米9为4800万像素主摄、1600万像素广角加微距、1200万像素人像;IQOO为1200万像素主摄、1300万像素广角、200万像素虚化。从参数来看，小米9更胜一筹。即便vivo向来以人像和美颜见长，此次iQOO手机还加入超级夜景和超级逆光模式，但小米手机如今的拍照能力有目共睹，小米9在DxOMark的评分也有一定说服力。

第三，小米9支持27W有线快充和20W无线快充，iQOO手机支持44W有线快充，不支持无线快充。值得注意的是，从官方的图片来看，“44W超级闪充”字样只有8GB+128GB、8GB+256GB和12GB+256GB版本进行了标记，我们有理由推测2998元的6GB+128GB版可能只是与vivo NEX相同的22.5W快充。另外，连发三款无线充电配件的小米十分看好无线趋势，无线也显然是一个正确的方向，而iQOO则缺席无线充电。

好了，以上就是小编为大家带来的iqoo与小米9配置性能优劣介绍了，希望对小伙伴们有所帮助。