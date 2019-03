鬼泣5V念的诗是什么 鬼泣5V念诗内容介绍

2019-03-13 16:45:38 来源:91单机游戏 编辑:林克醒来

作为鬼泣5新增加的角色V,实实在在的做到了“文体两开花”,既能念诗,又能打架,很多玩家都在问V念的诗是什么?小编为大家带来了鬼泣5V念诗内容介绍,一起来看看吧。

V的诗句分析

想要了解V念过哪些诗就先要了解他的游戏中的哪些台词。

原文:I curse my stars in bitter grief and woe, that made my love so high and me so low.

游戏翻译:在苦涩的悲伤中,我诅咒我的星辰,是它让我的爱恋如此崇高,而我却如此低贱

原中译:我就在痛苦与酸悲中诅咒我的黑星,它使我的爱如此高贵,使我如此低贱。

出处:Song: "When early morn walks forth in sober grey" ,,1783

诗节摘录如下

Oft when the summer sleeps among the trees,

Whis‘pring faint murmurs to the scanty breeze,

I walk the village round; if at her side

A youth doth walk in stolen joy and pride,

I curse my stars in bitter grief and woe,

That made my love so high, and me so low.

当夏在树林中沉睡的时候,我常常

对着稀疏的微风含糊地喃喃低语着,

绕着村庄徘徊;如果有一个青年

在那僭据的欢乐和骄傲中在她身边,

我就在痛苦与酸悲中诅咒我的黑星,

它使我的爱如此高贵,使我如此低贱。

那么这篇名叫《诗意的素描》的诗出自哪位作者之手呢,他就是英国浪漫主义文学大师威廉·布莱克。

一般诗句的出现都是为了配合游戏中的场景与环境,比如为了描述red grave的悲惨,套用了以下这句诗

原文:He who desires but acts not, breeds pestilence.

游戏翻译:有欲望而无行动者滋生瘟疫。

原中译:有欲求而无所行动,就会滋生邪念。

出处:The Proverbs of Hell,< The Marriage of Heaven and Hell >,1793

当然也一些诗句也和剧情相关,比如他的自我介绍

原文:I have no name,I am but two days old.

游戏翻译:我没有名字;我不过才两天大。

原中译:我没有名字;不过才两天大。

出处:Infant Joy,< Songs of Innocence>,1794

玩过游戏的玩家想必已经发现,在五月一日维吉尔分离了Urizen和V,而V来找丁叔是五月三日,时间上与诗句对应。

也有些句子中二程度爆表,显然不是出自威廉布莱克的手中,比如

Where evil lurks, I must destroy.

何处邪恶盘踞,我必将其摧毁。

I am the shadow of myself before I have lost everything.

我只是我失去一切的前身留下的阴影。

威廉布莱克

我们可以得知,V念的诗基本出自于威廉布莱克,那么威廉布莱克又是谁呢?

简单讲,威廉布莱克(1757年11月28日 - 1827年8月12日)是一位英国诗人,画家和版画家。