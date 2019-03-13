vivox21i导航键怎么隐藏 vivox21i导航键隐藏方法教学

2019-03-13 16:44:13 来源：91单机游戏 编辑：NO

vivox21i是近期很受关注的一款新手机，相信不少小伙伴都很想入手吧？有网友入手后不知道怎么隐藏vivox21i导航键？下面一起来看看小编为大家带来的手机教程吧！

vivox21i有两种交互方式，一种是虚拟按键导航，但用起来似乎有点不方便，另一种是手势导航，使用之前先要把虚拟键给隐藏，那么vivox21i怎么隐藏导航键呢?

vivox21i怎么隐藏导航键

首先打开手机桌面，在主界面找到【设置】选项并打开。

然后在设置界面找到【系统导航】功能选项点击打开 ，选择【导航手势】，之后在【导航手势顺序与样式】一栏选择【无图标(空白)】即可，隐藏导航键。

隐藏导航键之后，从屏幕底部右侧上滑是返回上一级，左侧上滑打开控制中心，中间上滑是返回主页，中间上滑并停留一会可以调出多任务管理界面，沿导航栏左右滑动即可切换后台应用。

如果你想重新使用导航键的话，同样是在【设置】-【系统导航】-【导航手势】中设置即可。