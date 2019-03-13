《鬼泣5》画面过暗怎么办 画面过暗解决方法介绍

2019-03-13 16:42:39 来源：91单机游戏 编辑：NO

《鬼泣5》是最近很受欢迎的一款游戏，不少小伙伴都在玩，但是不少玩家在游戏中都感觉画面过暗？那么《鬼泣5》画面过暗怎么解决呢？下面小编就为大家介绍一下，一起来看看吧！

鬼泣5画面过暗怎么办，很多的小伙伴在刚接触这款游戏还不太了解，下面牛游戏小编就为你们带来了《鬼泣5》画面过暗解决办法，想了解的小伙伴就一起来看看吧，说不定正好是对你们有帮助的内容。

《鬼泣5》画面过暗解决办法

第一关只能看到最高亮的几个物体，剩下的场景包含角色都看不到，完全没法走路。

上一个有这个问题的是生化2重制版，不过改DX11就行了。

顺着生化2的套路查了下配置文件，鬼泣5的配置文件就在游戏根目录，文件名为：dmc5config.ini。

打开后将[Render]项下面的DX12改为DX11进游戏即解决画面过黑问题。

如图：