iqoo手机悬浮球怎么设置？悬浮球开启方法是什么

2019-03-13 16:42:15 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

iqoo手机悬浮球能够展示许多信息，自定义功能，玩家要在哪设置呢，91单机小编给大家带来iqoo手机中设置悬浮球的具体操作步骤。

打开iqoo的悬浮球，进入悬浮球设置界面。

点击“自定义菜单”，进入悬浮球呼出菜单界面。

然后您可以在菜单中点击应用左上角“×”删除该应用，或者按住应用左右移动，变幻排列顺序。还可以点击“+”号添加其他应用。快捷工具菜单的操作也是如此。然后点击左上角【<】返回。

您还可以对悬浮球本身进行设置——双击悬浮球执行快速指令;调整悬浮球的不透明度以及开启“全屏界面自动隐藏”功能。

根据上文为你们描述的iqoo手机中设置悬浮球的具体操作步骤