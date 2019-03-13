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IQOO手机配置怎么样 IQOO手机配置性能优劣分享

2019-03-13 16:42:15来源：91单机游戏编辑：zw

很多小伙伴都知道vivo公开子品牌IQOO手机，不少网友对其非常好奇与喜欢，很多小伙伴都想知道IQOO手机部分配置信息是什么样子的。那么，IQOO手机配置性能怎么样呢?下面小编为大家分享下IQOO手机配置参数介绍，想知道的小伙伴一起来看看吧。

IQOO手机配置

IQOO手机配置怎么样?

IQOO手机定位是高端机型，根据vivo介绍，IQOO手机价格将在五千元以上。近期IQOO手机公开了部分配置信息。

IQOO首款机型将采用12GB RAM+256GB ROM配置，搭载高通骁龙855旗舰处理器，Type-C 接口，并内置 4000mAh 电池，支持 44W 快充，支持NFC，拍照方面支持 Super HDR。

此外，IQOO手机还将支持屏内指纹识别功能，而且采用vivo最新的屏内指纹识别技术，识别区域和识别灵敏度精度都会有所提供。

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