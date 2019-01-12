微信支付分在哪开通 微信支付分有什么作用

2019-01-12 16:53:13 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

微信开启微信支付分灰度测试，现在已经可以开启微信支付分了。微信支付分在哪开通?微信支付分有什么用?今天91小编给大家带来了微信支付分的功能介绍，希望能够帮助到大家。

微信支付分在哪开通?微信支付分有什么用?

微信支付分：

微信支付分是对个人的消费、守约等行为的总和计算分值，为用户提供更便捷的生活方式。

微信支付分与支付宝的“芝麻信用”类似，基于微信内的社交关系链，好友之间的微信支付分值将会互相影响。

目前阶段，针对商户，微信支付分提供了用户风险识别、催收扣款以及联合惩戒三方面的功能，以降低商户坏账率。用户方面，除了免押租借，微信支付分还提供免押速住、先享后付两方面业务。

微信支付分开通攻略：

暂时微信支付分还在测试中，微信还没有开放微信支付分接口，所以可以通过借充电宝开启支付分。

首先用微信扫一扫免押金借充电宝二维码，登陆开通免押金借充电宝的界面。

登录后点击图中的免押金租借，

就会提示开通成功。然后就可以看到微信支付分数。

之后返回微信首页。