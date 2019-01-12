《憎恶之西》震动科技怎么完成 震动科技完成方法介绍

2019-01-12 16:51:15 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

震动科技是一个比较繁琐的支线，因为需要收集的东西还是比较多的，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了震动科技完成攻略一览，希望能够帮助到大家。

震动科技支线完成方法

先在“哼呜洞穴”最里面找到奇怪的石箭头，之后旅行中就能发现“教授家”，把它带到教授处,会叫你找5个废金属。出门点徘徊，随机事件得到废金属(El Vibrato废料),集齐5个带回去会开启基石制造，造出El Vibrato基石(有些地方翻译为拱心石)，再去污水镇找卖花小姑娘买一束花增加恶臭抵抗就可以到落锅矿井去。看到大洞顺着梯子下去后，千万不要接触洞内的骷髅和抓痕,否则你会害怕的不敢碰巨石(只能出去后再进)，解决巨石进传送门得到El Vibrato设备带回给教授建成电池制造机器。 最右侧的按钮能无限刷新机械敌人，中间的传送门需电池才能开通，进去后更换El Vibrato气瓶(共3个，落锅矿井、疯爪矿井和废弃的矿井)启动北方中央正电子反应堆。之后探索较为自由，只需要探索各个矿井的地下传送门找到震动科技即可。

憎恶之西震动科技支线完成方法就给大家分享到这里，希望以上的内容能够帮助到各位玩家。