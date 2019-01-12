2019猪年春节对联有哪些 猪年春节短信祝福语汇总大全

春节马上就要到来了，大家都准备好相关的祝福语了吗？今天91小编给大家带来了猪年春节短信祝福语汇总大全，希望能够帮助到大家。
1、祥风阵阵，福来运转，猪年新春，普天同庆，恭喜发财，吉祥如意，尽享欢乐，健康幸福，团团圆圆，开心快乐，新春好运，万事顺利!
2、总在等待一个日子，送给你最真的问候;总在等待一种方式，用心祝福你的日子;元旦就要到了，一年又要过去，祝愿你收获多多，尝尽幸福，快快乐乐。
3、喜迎猪年，愿君身体健康，福寿绵长，吉祥如意，财源滚滚，心想事成，万事顺利，新年快乐，好运平安!
4、猪年正朝气蓬勃的向您走来，愿您猪年吉祥，好运如潮，意气风发，万事顺心，财源滚滚，福寿百年，吉祥平安，人旺运旺，阖家欢乐，万事如意!
该图片由注册用户"温暖生活家"提供，版权声明反馈5、一家和和睦睦，一年开开心心，一生高高兴兴，一世平平安安，天天精神百倍，月月喜气扬扬，年年财源广进。元旦使你天天快乐!
6、捧一卷书册，看人生起落;闻一股花香，感受生活美妙;泡一壶清茶，尝一刻休闲;发一条短信，送一句祝福。衷心祝您和您的家人和和美美，新年快乐!
7、新年你是不是很《想家》，父母盼望《你快回来》，愿你有一双《隐形的翅膀》，让《一切随风》、《从开始到现在》，向着家乡《自由飞翔》。祝你《新年快乐》!
8、新年许新愿望：愿看短信的朋友，吃得好，睡得饱，烦恼一见就开跑;心情好，快乐绕，幸福一直冒泡泡;好运找，福运到，平安吉祥来开道，猪年哈哈笑。
9、相信你我都有一个天空，让我们挥挥手各奔东西;也许多年后我们又重逢，细数今天种种、种种…，如果那时你心中还有我，我一定飞向你的天空!新年愉快!
10、短信来拜年，祝福要提前。送走金狗迎祥猪，新年接旧年。新年新气象，喜事成双全。金猪叩门携好运，日子蜜蜜甜。
11、走过的是狗年，驱走的是霉运;到来的是猪年，期待的是美好;流逝的是光阴，换回的是记忆;送去的是祝福，留下的是：猪年家和万事兴!
12、猪年到喜迎门，送欢乐送祝福，愿您新春欢乐，万事如意，阖家欢乐，百事顺心，吉星高照，添福添寿，幸福美满，快乐一生!
13、世人都晓春节好，一年到头相聚闹;最是童年忘不掉，新衣新裤新鞋帽;亲朋好友拜年早，红包礼品不会少;祝福送到就是好，幸福安康新年好!
14、早晨笑一笑，生活有情调，平时笑一笑，欢喜又热闹，烦恼笑一笑，一切全忘掉，快乐笑一笑，日子多美妙。看到短信笑一笑，幸福从此身边绕!元旦快乐。
15、在家顺在外顺，心顺意顺，事业顺前程顺，一顺百顺;天地顺人情顺，风调雨顺;现在顺将来顺，一帆风顺，恭祝你2019一切顺利!预祝元旦快乐!
16、过去的岁月，我们携手同行，曾经的悲欢是最宝贵的记忆，生活没有失败只有经历。无论艰难还是顺利，理想值得努力追求，用一生去守候。祝猪年收获精彩!
17、愿美丽陪你散步，愿健康陪你用餐，愿幸福陪你休息，愿快乐陪你聊天，愿平安陪你工作，愿开心陪你休闲。愿我的祝福陪你迎接新的一年，预祝元旦快乐!
18、岁月流金，铭刻青春的风采，年华似水，传承青春的誓言，让我们以火热的激情来迎接新的一年，新年新气象，祝大家在新的一年里事事开心!处处顺利
19、漫天雪花飘飞，迎来了新年，让久违的心灵相聚吧，我深深的祝福你：新年快乐!愿我的祝福能融化寒冬，温暖你的心灵
20、我将祝福滚成一个圆蛋，穿过小河弯弯，闯过天山关关，渡过黄河滩滩，躲过收费站站，绕过车辆班班，百米冲刺来到你面前：给你圆蛋祝福，祝元旦快乐!
21、阳光，送给你温暖;星星，许给你温馨;情意，带给你幸福;短信，传给你祝福;元旦，送给你祝愿。愿你在新的一年里快乐连连，笑容甜甜，钱包圆圆!
猪年对联祝福盘点
狗护千祥追日去;猪拥万福驾云来。
人逢盛世情无限;猪拱华门岁有余。
人增福寿年增岁;鱼满池塘猪满栏。
大圣除妖天佛路;天蓬值岁兆丰年。
丰稔岁中猪领赏;新台阶上步登高。
天好地好春更好;猪多粮多福愈多。
吉日生财猪拱户;新春纳福鹊登梅。
朱门北启新春色;紫气东来大吉祥。
戌岁乘龙立宏志;猪肥万户示丰年。
狗年已展千重锦;猪岁再登百步楼。
狗问平安随腊去;猪生财富报春来。
狗蹲户外家长泰;猪拱门前户发财。
肥猪拱户门庭富;紫燕报春岁月新。
猪多粮足农家富;子孝孙贤亲寿高。
科技财神尊上座;吉祥猪崽报新春。
恰逢盛世猪如象;喜庆新春鱼化龙。
高老庄中称快婿;天逢府内是元戎。
景象升平开泰运;金猪如意获丰财。
窗花剪猪招财富;壁上画虎镇鬼神。
蕃繁六畜猪堪饲;富裕千家君献功。
燕衔喜信春光好;猪拱财门幸福长。
爆竹升天送狗岁;春花遍地缀猪年。
昨夕犬年欢歌迎大地;今朝猪岁新景满神州。
盘瓠神将上天去报喜;天蓬元师下界来除灾。
红梅点点，盘瓠傲霜随岁去;丽日融融，天蓬报喜伴春来。
猪年祝福吉祥成语
1、万事如意，蒸蒸日上、日新月异，财源滚滚。
2、万马奔腾，全家福气，满院春光，庆云跃日。
3、意气风发，好事连连、财源广进，心想事成。
4、一家瑞气，二气雍和，三星拱户，四季平安，五星高照。
5、寿比南山，南山献颂，天赐纯假，晋爵延龄。
6、鸿案齐眉，极婺联辉，鹤算同添，寿域同登，椿萱并茂。
7、神采奕奕，一帆风顺，顺理成章，章月句星，泰然自若。
8、升官发财，财源广进，近水楼台，四海增辉，鹏程万里。
9、天福华民，百家有福，六合同春，万事如意，四时平安。
10、天天开心，笑口常开，幸福安康，好运连连，财源滚滚。
11、太平有象，幸福无疆，龙缠启岁，凤纪书元，与山同静。
12、教子有方、母仪典范、家庭幸福、万事如意。
13、五星高照，六畜兴旺，星罗棋布，步步高升，升官发财。
14、年年有余，丰财聚宝、必定如意，一帆风顺。
15、鹤寿添寿，奉觞上寿，新年快乐，龙马精神，万事如意。
16、太平有象，大造无私，四时吉庆，八节安康，天开景运。
17、年年有余，多财满家、家肥屋润，快乐年年。
18、极婺联辉，鹤算同添，寿域同登，椿萱并茂，家中全福。
19、生意兴隆，大吉大利、花开富贵、文定吉祥。
20、招财有道、一本万利、长揾长有。
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