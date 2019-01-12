2019猪年新年祝福语有哪些 猪年新年祝福语最新汇总大全

2019-01-12 16:46:27 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

春节马上就要到来了，大家都准备好相关的祝福语了吗？下面91小编给大家带来了猪年新年祝福语最新汇总大全，希望能够帮助到大家。

一、放一挂喜庆的鞭炮，送走2018，迎来2019;摆一桌美味的佳肴，共享节日快乐，品尝幸福滋味;捧一簇火红的心意，传送无限健康，传递无尽平安;说一句吉祥的话语，忘记昨日忧伤，祈祷无边美好;发一条祝福的信息，祝愿新年开心，祝愿新年好运!

二、猪年到了，只愿你左手拿着金元宝，右手扶着摇钱树;金钱满钱包，好运当头照;事业上枝头，美女身边绕;出六专车送，升职在今朝;朋友，祝福你新年快乐!春节平安健康!

三、在工作中，愿你在千军万马中一马当先，发扬龙马精神，立战功;在生活中，愿你在车水马龙中走马观花，任凭天马行空，享清闲。愿朋友猪年，一张一弛简单快乐，幸福永远!

四、新年到百花香，一条信息带六香。一香送你摇钱树，二香送你贵人扶，三香送你工作好，四香送你没烦恼，五香送你钱满箱，六香送你永安康!祝春节快乐!

五、祝福不积极，思想有问题，别人有问题，我来抢第一，愿你好运气，快乐永相聚，常把财神遇，日子甜蜜蜜，心情更美丽，幸福又如意!新年快乐!

六、烟花打开了新年的篇章，锣鼓敲响了新年的盛世，颂歌奏响了快乐的旋律，短信传递着万家的祥瑞，祝福注满了真挚的情谊，祝愿朋友在新的一年收获成功，享受幸福。新年快乐!

七、新年爆竹很给力，绽开对你的点点思绪，缤纷的祝福洒进你的世界里;春节的问候满满地，包裹我沉甸甸的心意，委托手机里的短信传递给你;春节如意!

八、新春送祝福，一送家庭和，二送事业虎，三送开心果，四送如意来，五送父母康，六送财广进，七送友情长，八送好运来，九送爱情蜜，十送万事顺。

九、新年祝福不求最早，不求最好，但求最诚!我的祝福不求最美，不求最全，但求最灵!预祝：你及你的家人在新的一年里身体健康，万事如意!

十、一片好运来，两串爆竹响，散发好运气，四方来财气，五福升高空，六六都顺心，齐来迎新年，八方收和气，久久享福祉。祝你新的一年，十全十美。新年快乐!

十一、新年来临，送你好心情：甭管大海再多水，大山再多伟，蜘蛛再多腿，辣椒再辣嘴，也甭管拉D有多鬼，美国有多累，总之你最美，快乐永不悔!

十二、春节马上就到，短信问候挤爆。为了不凑热闹，提前将你骚挠。新年事事安好，时时心情美妙。工作轻松不少，工资长得老高。祝你猪年大吉，一年福星高照!

十三、年是一颗颗甜蜜的糖果，年是一朵朵缤纷的烟火，年是我们与父母的团圆的时刻，年是我们对家庭的难舍难割，又逢新年，祝福你和家人幸福安康!

十四、新年到，鸿运照，烦恼的事儿往边靠，祝你出门遇贵人，在家听喜报，乌纱帽往你头上掉，钞票朝你身上飘。

十五、猪年新春到，心情无限妙;快乐把门敲，喜庆身边绕;吉祥跟你跑，幸福对你笑;健康来拥抱，愿你身体好;新的一年，愿你生活美满，幸福逍遥!

十六、新年翩翩而至，旧岁渐渐而逝;新年的到来，伴随着我的祝福，满怀希望的望眼幸福，携手快乐欢度这个新年的的伊始，我们大声喊出“新年快乐”!

十七、人逢新年笑开颜，一家欢聚喜团圆。鞭炮声声，炸碎末日预言;锣鼓喧喧，传递新年心愿。鲜花绽放喜庆，歌舞寄寓安康。良辰美景幸福天，听取欢呼一片片。新年快乐一份和谐，平平安安，一份安然，快快乐乐，一份深情，吉祥如意，一份祝福，全家幸福。

十八、新年送礼：一斤花生二斤枣、愿你跟着好运跑;三斤桔子四斤蕉、财源滚进你腰包;五斤葡萄六斤橙、愿你心想事就成;八斤芒果十斤瓜、愿你天天乐开花。

十九、美味佳肴在喜悦中欢快分享，琼浆玉液在欢笑中推杯换盏。亲朋好友欢聚一堂热闹非凡，亲情友情融为一体和谐吉祥。盛世佳节同贺共庆幸福美满，祝愿亲朋新年新春愉快!

二十、猪年到，齐欢笑，祝福朋友有妙招：小眼一眯有运道，双耳竖起招财宝，胡子撇撇福气到，三瓣豁嘴乐逍遥，蹦蹦跳跳没烦恼。小猪年，我来给你拜年了!