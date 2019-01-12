lol至臻令牌怎么获得？至臻令牌获得方法以及作用解析

2019-01-12 16:45:39 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

至臻令牌是英雄联盟游戏中新曝光的一个道具，不少玩家都很喜欢，那么至臻令牌怎么得?具体作用是什么呢？别着急，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

lol至臻令牌获得方法以及作用解析：

lol至臻令牌获取途径：购买相关引擎，杰作宝箱，以及任务获取，不过引擎继续的令牌数量会更多一些。

lol至臻令牌作用：可用来兑换2019年开始上线的至臻系列皮肤

lol至臻令牌是全新的至臻皮肤相关代币，可用来兑换至臻皮肤。至臻令牌为暂译名，至臻令牌不会过期，类似宝石。

至臻令牌可以在2019年全年，兑换2019年上架的至臻皮肤。