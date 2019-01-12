了不起的修仙模拟器特殊轮回者有哪些？特殊轮回者名单分享

2019-01-12 16:43:57 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

特殊轮回者是了不起的修仙模拟器游戏中的隐藏角色，但是很多玩家都不知道轮回者具体有哪些?那么这边91手游网小编给大家介绍下吧！

了不起的修仙模拟器轮回者有哪些?

不起的修仙模拟器特殊轮回者名单：

徐昌隆

《河洛群侠传》制作人【徐昌隆】。

小虾米

《河洛群侠传》中的主角【小虾米】。

王妙一

《Will 美好世界》中的制作人【王妙一】。

拼命三郎

纪录片《独行》制作人【拼命三郎】。

左小剑

跑团克苏鲁游戏主角之一的【左小剑】。

李乘龙

武侠游戏《汉家江湖》主角之一的【李乘龙】。

童石中

武侠游戏《汉家江湖》主角之一的【童石中】。

常宇风

武侠游戏《汉家江湖》主角之一的【常宇风】。

盖斯特

《波西亚时光》角色之一的【盖斯特】。

漫画家【孙渣】。

《侠隐行录》角色之一的【南宫燕】。

《临终 重生试炼》角色之一的【鱼头君】。

《小林正雪》系列游戏主角【小林正雪】。

《南瓜先生大冒险》主角【南瓜先生】。

宅社区【狗叔】。

宅社区【爱撕衣】。

仙侠游戏制作人【工长君】。

《超级幻影猫》制作人【元鹏】。

《影之刃》制作人【薄彩生】。

知名CV【谜之声】。

《Eddy紫》主角【艾迪】。

《三色绘恋》女主【文芷】。

《三色绘恋》女主【墨小菊】。