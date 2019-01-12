了不起的修仙模拟器食物怎么获得？食物获得途径一览

2019-01-12 16:42:09 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

了不起的修仙模拟器是一款中国风仙侠游戏，最近不少小伙伴都在问在游戏中食物在哪可以获得？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

了不起的修仙模拟器食物获取途径介绍

在开局时，系统会自动给予少量面饼和生肉作为食物补给。此时可以靠收取梨树上的梨，或者池塘里的莲藕来应对。银杏树上收获的银杏食物利用率低，不推荐作为粮食，但是早期的精元补充方法。

龙涎果营养丰富，但摘下来两天就会变质，所以请在需要的时候再采集，采了立刻吃。

地图上会出现母鸡、乌龟、野猪等动物，狩猎它们即可获得生肉。打猎有风险，即使母鸡都会伤到你，所以猎人一定要装备武器。早期有神秘修行者帮你战斗，尽量让他出手。后期可以让内门弟子帮忙先击杀猎物，猎人再去捡漏。

当地图猎物不够时，就多派内门弟子去附近的南屏村历练，可以获得可观的肉类。这也是过冬的一个手段。

肉类都属于生食，吃生食不仅效果差，还会引起糟糕的心情。在制作出炉灶后，可以让负责膳夫的外门弟子制作高级食物。

目前版本可以制作的食物共有六种。

面饼：耗费5面粉，1水，单次制作8个。朴素的干粮。

肉干：耗费5肉类，单次制作8个。肉制干粮，口味不好，但保存时间长。

李氏龙涎果脯：耗费5龙涎果，单次制作1个。保存龙涎果的最好方法。

家常菜：耗费4食材(梨为8)，4水，单次制作4个。普通味道的饭食，却最为经济实惠，但有可能引起不满情绪。

佳肴：耗费16食材(梨为32)，6水，单次制作4个。较为精致的饭食，口味也不错。

珍馐美食：耗费28食材(梨为56)，8水，单次制作4个。需要很高的厨艺才能完成，非常美味，也能很好地提升心情，但耗材巨大。

用炉灶制作食物，请选择膳夫技能较高的角色进行，否则容易失败(制造出失败的饭菜)，还可能着火。

一般来说，内门弟子对饮食的要求较高，即使吃家常菜也有可能发生不满。外门弟子相对要好一些。但出于经济考虑，早期都只建议做家常菜甚至肉干。

种植小麦是最可靠的食物来源，需要尽早开辟农地种植。本游戏中的种植不耗费额外资源，所以可以多种一些。收获的小麦磨成面粉，利用率很高。

游戏里的食材都有保质期的限制，过期后都会变成一堆垃圾。所以种小麦建议采用分时间分批种植，这样可以保证粮食时刻充足且不挤压。另外，冬季的小麦受温度影响会停止生长，建议用建立房间并点篝火的方式人工制造暖房，保持其成熟。