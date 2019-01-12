了不起的修仙模拟器开局经历怎么选择？各经历选项效果是什么

了不起的修仙模拟器开局时玩家能够选择很多内容，给玩家带来很大的帮助，同时也确定了玩家游戏中的发展路线，91单机小编给大家带来了不起的修仙模拟器经历大全
经历大全
随机角色是可以自己选经历的，而经历的选择也是随自己对游戏的了解程度随意选择。
其中1-6只能选择一个或一个都不选。
1、太和峰弟子：水系，擅长秘术，初始悟性低容易突破(但功法六围图悟性不能太低)要求处世属性高，消耗1经历。
功法：太和十六洞天，水系功法。
2、北斗峰弟子：金系，擅长驾驭法宝战斗，修炼较慢，可预测未来几天的事件。
功法：北斗洞心劫法，金系功法。
3、轮回峰弟子：木系，法宝与术法皆擅长，可控制傀儡，可吸收活人寿命修炼与夺舍控制，可预测固定地点未来发生的事，但是修炼此功法要经历轮回，实力逐步下降直到下个巅峰。
功法：长生六道轮回经，木系功法。
4、三阳峰弟子：火系，擅长术法战斗，突破没有属性要求，修炼起来教简单，新手推荐。
功法：三阳三昧丙丁炼火诀，火系功法。
5、葵花峰弟子：土系，擅长法宝，可吸收死人魂魄修炼或炼丹(但是会加邪值)，可提高装备品阶、法宝灵气等，只能女性修炼，男性修炼会变女性。
功法：葵花炼神大法，土系功法。
6、随遇而安：除了潜力之外其他五维增加。
以上六项只能选择其中一个或者不选，如果不在意初始功法，可以不选择，进入游戏也会随机给一本和自身六维属性契合度最高的功法，其他功法在筑基后历练获得。
而1-5是有5种不同的初始修炼功法：
分别为：水、金、木、火、土五种。
以下是五种修炼功法所需要的基础属性，这个属性和大家随机到的人物六维属性越匹配，后续人物修炼起来越好。
当决定要修炼下面一种的时候，请尽量按照该功法要求的基础属性而随机自己的主人物。
7-10也是只能选择一个或者不选
7、抢救法宝：初始自带高阶法宝，消耗2经历。
开局获得法宝石匣，随机开出白绿蓝法宝各一件。
注：法宝只能在筑基后成为内门弟子才可以装备。
8、抢救丹药：初始自带高阶丹药，消耗2经历。
开局获得丹药石匣，必得造化神丹1个(+1000治疗效率，持续0.04天)，另外三种丹药随机。
9、抢救秘籍：初始自带高阶秘籍，消耗2经历。
开局获得秘籍石匣，获得紫色秘籍搜魂大法和一本随机秘籍。
10、抢救符篆：初始自带高级符篆。
开局获得符篆石匣，增加药师祛病符1个，神勤符1个，千里神视符1个，神行符1个。
11-14也是只能选择一个或者不选。
11、孤僻之人：开局减少两位弟子，单人开局，但增加经历3点。
12、不善交际：开局减少一位弟子，双人开局，但增加经历1点。
13、好友众多：开局增加一位弟子，四人开局，消耗经历2点。
14、外门领袖：开局增加两位弟子，五人开局，消耗经历5点。
注：默认开局三位弟子。
以上四项都不选就是正常三人开局，五人开局就意味着没有任何附加资源，只有基础资源。
多人开局的好处就是开局弟子的属性可以自己随机。
根据大家喜好随机到合适技能的弟子互相配合，但是开局资源较少。
建议新手尝试少人开局或者单人开局，先摸清楚游戏玩法，再尝试多人开局。
15-23这些是独立的，可以连续选多个。
15、享受生活：+魅力、处世，消耗2经历。
初始人物身上增加玉手镯和兔皮香囊(这两个可以自己制作)。
16、储备粮：+根骨、金石、版筑、气感。
增加肉干x80、面饼x80、辟谷丹x20(2天内不会饿)。
17、建设弟子：+神识、农耕、歧黄、巧匠、雅艺、烹饪、战斗、消耗2经历。
增加大理石砖x200、铁锭x200、木料x200、寒晶锭x40、火铜锭x40。
这里建议新手必选，因为锭的加工太麻烦了。
18、藏经阁弟子：+悟性、巧匠、雅艺、歧黄、战斗、气感、消耗2经历。
初始增加两本紫色秘籍，秘籍要成为内门后才可以使用。
19、神剑择生：+御物等级(内门后参悟左下角显示)，消耗1经历.
开局增加蓝色武器随机一把 如下图 是直接装备在身上的。
20、灵光淬神：+术法等级(内门后参悟左下角显示)，消耗1经历。
提高初始术法威力。
21、金刚之体：+护体(内门后参悟左下角显示)，消耗1经历。
提高初始灵气护盾
22、药庐童子：+歧黄、丹器，消耗3经历。
增加灵仙草x100(内门后加精元的药草)、清心草x40(内门后加心境药草) 。
赤参x10
筑基前使用加8000修为，内门后加精元，1时辰内加自然恢复力，灵气最大值，效果递减。
紫芝x10
筑基前使用+8000修为，内门后加精元，加少量灵气最大值，加10年寿命，效果大幅递减。
23 器庐童子：+巧匠、丹器，消耗3经历。
增加玄铁矿石x10、玉髓x1、寒晶矿石x20、火铜矿石x20、金丝灵木x20、玉石x20 。
这些历练中不同经历会影响不同初始资源
最基本的初始资源如下：
筑基丹x1、符纸x12、木伐木斧x1、药草x10 、水x40、兔肉x23、面饼x30。
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