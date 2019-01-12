辐射76毛毛先生套装怎么获得？毛毛先生套装获得教学

2019-01-12 16:36:19 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

毛毛先生套装是辐射76游戏中不少玩家都很喜欢的，相信不少小伙伴都不知道毛毛先生套装该怎么获得吧？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

辐射76弄脏的毛毛先生套装获得教学：

地点：坎登乐园。

不得不说这个地点很有特色。

现实中在西维吉尼亚的确有这个乐园(不同吉祥物，但那又是另外一个故事了)。

园区内有个小屋，里面有兑换机可以使用。

头+服装共要450个毛毛代币。

毛毛代币是透过完成坎登乐园的每日任务来取得。

总结：想要获得毛毛先生套装必须通过毛毛代币兑换，大家赶紧去做任务来赚取毛毛代币吧!